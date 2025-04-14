Зросла кількість загиблих від російської атаки по Сумах

Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки країни-агресора Росії по Сумах 13 квітня зросла до 35 людей.

Про це повідомила прокуратура Сумської області.

Серед загиблих — 11-річний хлопчик і 17-річний юнак. Постраждало 117 людей, з них 15 дітей.

Росіяни вдарили по центру Сум вранці 13 квітня. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, в епіцентрі атаки було приміщення регіонального Центру захисту прав людини.

Удар завдали російські розрахунки 112 та 448 ракетних бригад двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М»/ KN-23, повідомив очільник ГУР МО Кирило Буданов. За його словами, атака була з території Воронезької та Курської областей Росії.