У Раді зʼявився новий нардеп від «Слуги народу» — Сергій Мельник

У Верховній Раді України зʼявився новий народний депутат від «Слуги народу» Сергій Мельник. 15 квітня він склав присягу.

Про це повідомив парламентар від «Голосу» Ярослав Железняк.

Наприкінці лютого 2025 року Рада припинила повноваження народної депутатки Ірини Кормишкіної. Кормишкіну підозрювали у незаконному збагаченні, вона визнала свою провину та пішла на угоду зі слідством.

Після цього у Раді зʼявилося вакантне місце. Інна Свириба була наступною за черговістю кандидаткою після Ірини Кормишкіної, однак вона подала заяву про відмову від місця у Верховній Раді. Комісія визнала її такою, що не набула депутатського мандата.

Тож обраним народним депутатом визнали наступного за черговістю — Сергія Мельника.