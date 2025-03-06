Заміна у «Слузі народу». У Раді зʼявився новий нардеп

Інна Свириба, яку Центральна виборча комісія визнала обраною народною депутаткою України від партії «Слуга народу», відмовилася від мандата. Тож обраним народним депутатом визнали наступного за черговістю — Сергія Мельніка.

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

Інна Свириба була наступною за черговістю кандидаткою після Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої), яка нещодавно склала депутатський мандат. Однак Свириба подала заяву про відмову від місця у Верховній Раді. Комісія визнала її такою, що не набула депутатського мандата.

Тепер ЦВК визнала Сергія Мельніка обраним парламентарем. Він зазначений під № 149 у виборчому списку партії «Слуга народу». Якщо і Мельнік відмовиться від мандату, обраною народною депутаткою може стати Юлія Палійчук — нині вона працює речницею фракції «Слуги народу».