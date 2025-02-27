У Раді зʼявилась нова нардепка від «Слуги народу»

Центральна виборча комісія визнала Інну Свирибу обраною народною депутаткою від партії «Слуга народу».

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

Інна Свириба включена до виборчого списку партії «Слуга народу» під № 148. Вона наступна за черговістю кандидатка після Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої), яку обрали на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року і яка нещодавно вирішила скласти депутатський мандат.

За даними Руху «ЧЕСНО», Інна Свириба має медичну освіту — закінчила Тернопільський національний медичний університет імені Івана Горбачевського, має диплом лікаря-терапевта. Також закінчила Національну медичну академію післядипломної освіти імені Платона Шупика в Києві за спеціальністю «лікар-гематолог».

Раніше Свириба працювала лікаркою-гематологинею у відділенні радіаційної гематології Національного наукового центру радіаційної медицини АМН України. А пізніше — дизайнеркою інтер’єрів і декораторкою. На момент виборів 2019 року вказана як тимчасово безробітна.