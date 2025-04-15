WSJ: У команді Трампа розкол через питання відносин із Росією. Радники переконують його бути жорсткішим

Кілька радників і членів команди президента США Дональда Трампа намагаються змінити його позицію щодо Росії в бік більш жорсткої.

Про це пише американська газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Дерсжекретар США Марко Рубіо та спецпредставник в Україні Кіт Келлог закликають Трампа бути більш скептичним. Вони переконані, що Росія не показала зацікавлення в реальному припиненню війни в Україні. Тож вони просять президента США бути обачнішим у стосунках з Москвою. Таку рекомендацію вони дали під час обговорення можливих санкцій проти Росії.

Але спеціальний посланник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який двічі літав до Москви на перемовини з лідером РФ Володимиром Путіним, упевнений, що Росія готова до миру. І Трамп, за даними WSJ, поділяє його думку.

Ракетна атака Росії по Сумах 13 квітня, через яку загинули 35 українців і ще понад 100 дістали поранень, підкреслила розбіжності між членами вищої команди Трампа. Кіт Келлог казав, що російська атака «переходить будь-яку межу пристойності», а Рубіо назвав її «жахливою» і «трагічною».

Тим часом Трамп, хоч і назвав цю атаку «жахливою», вважає, що у війні винні президент України Володимир Зеленський і 46-й президент США Джо Байден, а ще Путін.