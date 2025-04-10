Китай закликав не робити «безвідповідальних» заяв. Імовірно, це відповідь на слова про 155 китайців, які воюють за РФ

Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь закликав не робити «безвідповідальних» заяв. Учора Зеленський повідомив про щонайменше 155 китайців, які воюють на боці РФ. Імовірно, заява Пекіну була відповіддю на ці слова.

Слова речника МЗС Китаю Лінь Цзяня передає Reuters.

«Ми закликаємо зацікавлені сторони правильно і тверезо розуміти роль Китаю і не оприлюднювати безвідповідальних зауважень», — сказав речник МЗС Лінь Цзянь, але не уточнив, що або кого саме має на увазі.

За його словами, Китай не є ініціатором «української кризи» і не є стороною-учасницею. Пекін — твердий прихильник і активний промоутер мирного врегулювання «конфлікту».

Що передувало

Володимир Зеленський 8 квітня заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.

В Офісі президента зазначили, що українські захисники вступили в бій із шістьма китайськими військовими біля населених пунктів Тарасівка і Білогорівка на Донеччині.

Пізніше президент України назвав імена цих двох полонених китайців — Ванг Гуанцзюн 1991 року народження і Чанг Ренбо 1998 року народження.

Це стало першим публічно відомим випадком участі військовослужбовців КНР у війні проти України на боці РФ.

МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю, вимагаючи пояснити участь громадян цієї держави у війні.

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що «звіряють інформацію з українською стороною». У МЗС наголосили, що китайський уряд завжди просив своїх громадян «триматися подалі від зон збройних конфліктів» і уникати будь-якої участі в бойових діях чи конфліктах.

Один із громадян Китаю, якого українські військові 8 квітня захопили в полон, розповів, що за вступ до російської армії він заплатив 300 тисяч рублів (орієнтовно $3 470). Усе задля того, щоб отримати громадянство РФ. Військову підготовку він проходив на території тимчасово окупованої Луганської області — у групі були й інші громадяни Китаю.

Зеленський наголосив: українські спецслужби мають інформацію, що армія РФ налічує щонайменше 155 громадян Китаю. Українська розвідка має їхні документи.

Президент розповів, що РФ вербує китайців через Тік-Ток і соцмережі. За його словами, офіційний Пекін знає, що РФ вербує громадян КНР у соціальних мережах.

У Росії китайцям виділяють 3—4 доби на медичне обстеження та 1—2 місяці на навчання. Потім вони воюють на території України.