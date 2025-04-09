Зеленський: Понад 150 китайців приєдналися до армії Росії для війни проти України (доповнено)

Понад 150 громадян Китаю приєдналися до російських військових, щоб воювати проти України.

Про це пише видання The Wall Street Journal, яке ознайомилося з даними української розвідки. Доповнено. Пізніше це підтвердив президент України Володимир Зеленський.

WSJ зазначає: звіти свідчать про глибшу участь Китаю у війні, ніж було відомо до цього. Водночас західний чиновник сказав, що ці люди, найімовірніше, були найманцями серед сотень інших іноземців різних національностей, які приєдналися до російської армії за гроші.

«Ми не бачимо тут доказів державного спонсорства», — заявив він.

У звітах української розвідки є фотографії та паспорти 13 громадян Китаю, яких, імовірно, завербували до підрозділу армії РФ. В іншому документі є перелік 168 імен разом із датами народження, датами підписання контрактів і назвами підрозділів, до яких вони приписані.

Багато чоловіків зазначені як стрільці, хоча є кілька бійців, посаду яких записали як «оператори ударних безпілотників». Це свідчить про те, що вони навчилися деяким критично важливим новим навичкам, які потрібні на сучасному полі бою, зазначає WSJ.

Доповнено. Володимир Зеленський наголосив, що РФ вербує китайців через Тік-Ток і соцмережі. За його словами, офіційний Пекін знає, що РФ вербує громадян КНР у соціальних мережах — там росіяни розміщують відповідні рекламні ролики. Тобто це не таємне вербування. Водночас президент припустив, що таємне вербування теж цілком можливе.

У Росії китайцям виділяють 3—4 доби на медичне обстеження та 1—2 місяці на навчальні центри. Потім вони воюють на території України. Зеленський наголосив: українські спецслужби мають інформацію, що армія РФ налічує щонайменше 155 громадян Китаю.

Президент назвав імена двох полонених китайців — Ванг Гуанцзюн 1991 року народження та Чанг Ренбо 1998 року народження.

Що передувало

Володимир Зеленський 8 квітня заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.

В Офісі президента зазначили, що українські захисники вступили в бій із шістьма китайськими військовими біля населених пунктів Тарасівка і Білогорівка на Донеччині.

МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю, вимагаючи пояснити участь громадян цієї держави у війні.

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що «звіряють інформацію з українською стороною». У МЗС наголосили, що китайський уряд завжди просив своїх громадян «триматися подалі від зон збройних конфліктів» і уникати будь-якої участі в бойових діях чи конфліктах.

Один із громадян Китаю, якого українські військові 8 квітня взяли в полон, розповів, що за вступ до російської армії він заплатив 300 тисяч рублів (орієнтовно $3 470). Усе задля того, щоб отримати громадянство РФ. Військову підготовку він проходив на території тимчасово окупованої Луганської області — там у групі були й інші громадяни Китаю.

Це перший відомий випадок участі військовослужбовців КНР у війні проти України на боці РФ. З початку повномасштабного вторгнення Росії Китай жодного разу публічно не підтримав Україну. Пекін підтримував Москву і засуджував санкції проти неї.