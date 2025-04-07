Журналісти показали момент російського удару по Кривому Рогу. Поруч не було військових, як каже пропаганда РФ

Французький телеканал France 24 показав момент російського ракетного удару по Кривому Рогу, який стався 4 квітня. Російська пропаганда стверджує, що в цей момент у ресторані нібито зібрались «військові разом із західними інструкторами», але відео з камер спостережень це спростовує.

Міноборони Росії заявило, що вдарило по «місцю проведення військової наради» в одному з ресторанів Кривого Рогу. Через це, за версією Росії, ліквідували до 85 західних військових.

Однак кадри з камер спостереження, які показав France 24, доводять, що під час удару в закладі були лише відвідувачі та персонал.

Генеральний штаб ЗСУ офіційно спростував заяву Росії. За даними України, 4 квітня російські війська вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною, що розрахована на ураження більшої площі та більшої кількості людей. Ракета влучила в житловий масив і дитячий майданчик.

Моніторингова місія ООН, яка фіксувала наслідки обстрілу, підтвердила, що ракетний удар по Кривому Рогу став найбільшим за кількістю жертв серед дітей від однієї атаки з лютого 2022 року.