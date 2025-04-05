По всій Україні 6 квітня оголошується жалоба за загиблими у Кривому Розі, який атакувала РФ

У неділю, 6 квітня, на всій території України оголошують День жалоби за жертвами атаки у Кривому Розі.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

«Усі обласні центри України, великі та малі громади пліч-о-пліч з Кривим Рогом. На знак солідарності з постраждалими та їхніми родинами завтра в громадах буде оголошено День жалоби», — наголосив він.

На знак жалоби в містах приспустять прапори.

Увечері 4 квітня росіяни вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою «Іскандер-М» з касетною бойовою частиною. Поруч із місцем влучання були ресторан і дитячий майданчик. Загинули 18 людей, серед них — 9 дітей. У місті — 74 постраждалих.

Уже в ніч на 5 квітня росіяни масовано атакували Кривий Ріг дронами. Через цей обстріл загинула одна людина, ще семеро постраждали — вони в лікарнях.