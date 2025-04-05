Уночі росіяни атакували Кривий Ріг дронами. Кількість загиблих і постраждалих у місті зросла

Увечері 4 квітня російські війська атакували Кривий Ріг ударними дронами. Через це загинула 56-річна жінка, ще сім людей дістали поранень.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Через ракетний удар 4 квітня — 18 загиблих та 61 постраждалий. Пошкоджені майже 20 багатоповерхівок, 6 навчальних закладів, ресторан, понад 30 автівок. Через нічний дроновий удар пошкоджена територія промислового підприємства.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що 4 квітня російські війська вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною, що розрахована на ураження більшої площі та більшої кількості людей.

Міноборони РФ намагається виправдати свій удар, кажучи про влучання «в місце проведення наради командирів з’єднань ЗСУ із західними інструкторами». Однак Генштаб ЗСУ це спростовує: ракета влучила в житловий масив і дитячий майданчик.