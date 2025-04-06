ООН: Удар РФ по Кривому Рогу забрав життя найбільшої кількості дітей від однієї атаки з лютого 2022 року

Російська атака на Кривий Ріг 4 квітня забрала життя найбільшої кількості дітей від однієї атаки за весь час повномасштабної війни в Україні.

Про це йдеться в заяві верховного комісара ООН із прав людини Фолькера Тюрка.

Моніторингова місія ООН повідомила, що 5 квітня фахівці відвідали місце удару, зафіксували масштаби руйнувань і встановили імена убитих дітей. Спеціалісти Управління організації з прав людини знайшли сліди від сотень уламків на будівлях, гойдалках, дитячих гірках, деревах і на землі.

«Цей жах неможливо уявити — дев’ять дітей загинули, більшість — під час гри у парку, коли військовий боєприпас розірвався прямо над ними», — сказав Тюрк.

Використання РФ зброї з широкою зоною ураження в житловому районі без підтвердженої військової присутності свідчить про «повну зневагу до життя цивільних осіб», додав верховний комісар ООН.

Тюрк підкреслив, що навіть якщо Москва мала дані про те, що на об’єкті можуть перебувати військовослужбовці, спосіб і обставини нападу можуть свідчити про невибірковий характер атаки.

«Невибіркові атаки заборонені міжнародним гуманітарним правом, і якщо вони є атаками, спрямованими проти цивільних осіб, то можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини», — каже Фолькер Тюрк.

Верховний комісар закликав до швидкого, ретельного і незалежного розслідування удару росіян.