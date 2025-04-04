Президент Вірменії підписав закон про вступ країни до Євросоюзу

Президент Вірменії Ваагн Хачатурян підписав закон про вступ країни до Європейського Союзу.

Про це повідомила пресслужба президента Вірменії.

На початку січня 2025 року документ про вступ Вірменії до ЄС схвалив уряд країни, а наприкінці березня — парламент.

Голова комісії з євроінтеграції Арман Єгоян заявлял, що зараз не планують подавати заявку на членство в ЄС, а цей законопроєкт просто виражає волю вірменського народу до євроінтеграції. Раніше премʼєр Вірменії Нікол Пашинян казав, що рішення про вступ Вірменії до ЄС можуть ухвалити тільки шляхом всенародного референдуму.

Тобто цей закон має більш декларативний характер, але показує, що Вірменія взяла проєвропейський курс.

Проєвропейський курс Вірменії

Вірменія взяла курс на віддалення від Росії. Це відбувається на тлі погіршення відносин і погроз з боку РФ.

У вересні 2024 року премʼєр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Організацію договору про колективну безпеку (ОДКБ), яку фактично контролює РФ, у загрозі суверенітету країни. А Слідчий комітет Вірменії повідомив про спробу перевороту в країні, підготовку до якого вели в Росії.

Пашинян заявляв, що ОДКБ не виконала зобовʼязань перед Єреваном під час війни за Нагірний Карабах, внаслідок якої Азербайджан повернув собі території. Через це Пашинян повідомив про намір вийти з ОДКБ.

Про плани Вірменії подати заявку на членство в ЄС стало відомо в березні 2024 року. Країна має проєвропейські прагнення, тому зміцнює відносини з країнами Заходу, зокрема зі США.