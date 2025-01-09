Уряд Вірменії схвалив законопроєкт про початок процесу вступу до ЄС

Кабінет міністрів Вірменії 9 січня схвалив проєкт закону про початок процесу вступу держави до Європейського Союзу. Тепер документ направлять до парламенту.

Про це повідомляє медіа News.am.

Відповідна ініціатива громадян набрала 50 тисяч підписів. Премʼєр-міністр країни Нікол Пашинян заявив, що рішення про вступ Вірменії до блоку можуть ухвалити виключно шляхом всенародного референдуму. А поки потрібно обговорити та розробити спільну з ЄС «дорожню карту».

«Останніми роками між Вірменією та ЄС були досить динамічні відносини. Вони охоплювали різні сектори. Очевидно, що Євросоюз має дуже багаті демократичні традиції, вільне конкурентне середовище та сучасну економіку», — каже голова МЗС країни Арарат Мірзоян.

Він додав, що Євросоюз неодноразово висловлював підтримку вірменській демократії. Мірзоян також пригадав розгортання цивільної моніторингової місії ЄС на території держави.

Кроки зближення між Єреваном та Брюсселем включають, зокрема, процес лібералізації віз та залучення Вірменії до «Європейського інструменту миру».

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