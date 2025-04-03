ЄС готує відповідь на нові мита Трампа, але закликає до переговорів

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала додаткові мита США на всі країни серйозним ударом по світовій економіці. Євросоюз готовий відповісти на дії Вашингтону контрзаходами, але досі відкритий для переговорів.
Про це передає пресслужба Єврокомісії.
Урсула фон дер Ляєн погодилася, що глобальна торгова система має недоліки і що деякі країни користуються нечесними правилами, але не вважає мита вирішенням проблеми. Брюссель натомість закликає прибирати торгові бар’єри, а не створювати нові.
Зараз у ЄС завершують перший пакет контрзаходів у відповідь на тарифи на сталь і готуються до подальших контрзаходів, щоб захистити європейські інтереси та бізнес, якщо переговори проваляться. А ще у Євросоюзі відстежуватимуть непрямі наслідки, щоб не допустити надлишку товарів на європейському ринку.
Президентка Єврокомісії також звернулася до європейців, називаючи економічну політику Трампа випробуванням, і наголосила, що Європа — це найбільший єдиний ринок із 450 мільйонами споживачів. І вона «завжди буде стояти на захисті своїх інтересів, бізнесу, робітників та всіх громадян».
- Напередодні, 2 квітня, президент США оголосив про додаткові мита для десятків країн світу. Для України діятиме базове мито в розмірі 10%. Тим часом додаткова ставка на імпорт з Китаю становитиме 34%, з Європейського Союзу 20%, а з Вʼєтнаму — 46%.
- Після інавгурації Трамп запровадив 25-відсоткові мита на весь імпорт сталі та алюмінію, підвищив мита на товари з Китаю до 20%, а також запровадив мита у 25% на імпорт із Канади та Мексики — ці країни він звинувачував у сприянні контрабанді наркотиків до США.
- Китай відповів дзеркальними митами 4 березня, того ж дня відповідь пообіцяли Мексика і Канада. 12 березня ЄС оголосив про мита на метали, віскі та продукти зі США. Того ж дня нові мита на американські товари ввела Канада.