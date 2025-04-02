Ізраїль скасує мита на всі товари зі США, щоб уникнути мит на свої

Уряд Ізраїлю заявив, що скасує всі мита на американський імпорт. Це спроба гарантувати собі звільнення від нової хвилі тарифів, про які незабаром оголосить президент США Дональд Трамп.

Про це повідомив премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Ізраїль і Сполучені Штати користуються угодою про вільну торгівлю від 1985 року, яка звільняє більшість американських товарів від ізраїльських мит. Зараз Ізраїль планує скасувати всі мита, що залишилися.

«Сьогодні ми скасували всі митні збори, що стягуються з продукції США, найбільшого торгового партнера Ізраїлю. Скасування митних зборів на американські товари — додатковий крок у політиці, яку уряди проводили протягом десятиліття стосовно відкриття ринку для конкуренції, введення різноманітності в економіку та зниження вартості життя», — так це рішення аргументував Нетаньягу.

Такі зміни потребують схвалення фінансового комітету в парламенті. Очікується, що Кнесет їх підтримає.

Загальний обсяг торгівлі США з Ізраїлем у 2024 році склав близько $37 мільярдів. За даними Міністерства фінансів Ізраїлю, ізраїльські податки на імпорт американських товарів становлять $11,3 мільйона на рік (більшість стягують з продуктів харчування).