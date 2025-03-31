Трамп планує ввести нові мита проти всіх країн

Президент США Дональд Трамп заявив, що взаємні тарифи, які він має оголосити 2 квітня, стосуватимуться всіх країн.

Про це він заявив журналістам на борту літака Air Force One, передає Reuters.

Трамп пообіцяв оприлюднити масштабний тарифний план 2 квітня, який він назвав «Днем визволення».

Радник Білого дому з питань економіки Кевін Хассетт раніше заявляв, що адміністрація зосередиться на тарифах щодо 10—15 країн з найгіршим торговельним дисбалансом, хоча він і не назвав їх.

Трамп заявив, що запровадить комплекс взаємних мит проти країн, які стягують мита з експорту США, пообіцявши, що вони будуть відповідати митам цих країн.