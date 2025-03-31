Трамп планує ввести нові мита проти всіх країн

Президент США Дональд Трамп заявив, що взаємні тарифи, які він має оголосити 2 квітня, стосуватимуться всіх країн.
Про це він заявив журналістам на борту літака Air Force One, передає Reuters.
Трамп пообіцяв оприлюднити масштабний тарифний план 2 квітня, який він назвав «Днем визволення».
Радник Білого дому з питань економіки Кевін Хассетт раніше заявляв, що адміністрація зосередиться на тарифах щодо 10—15 країн з найгіршим торговельним дисбалансом, хоча він і не назвав їх.
Трамп заявив, що запровадить комплекс взаємних мит проти країн, які стягують мита з експорту США, пообіцявши, що вони будуть відповідати митам цих країн.
- Після вступу на посаду президента Трамп запровадив 25-відсоткові мита на весь імпорт сталі та алюмінію, підвищив мита на товари з Китаю до 20%, а також запровадив мита у 25% на імпорт із Канади та Мексики — ці країни він звинувачував у сприянні контрабанді наркотиків до США.
- Китай відповів дзеркальними митами 4 березня, того ж дня відповідь пообіцяли Мексика і Канада. 12 березня ЄС оголосив про мита на метали, віскі та продукти зі США. Того ж дня нові мита на американські товари ввела Канада.
- На 2 квітня запланований новий раунд американських мит. Цей день Трамп неодноразово називав «днем звільнення» економіки США. Які саме мита планують ввести — наразі невідомо.