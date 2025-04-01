Фінляндія збільшить витрати на оборону до 3% від ВВП до 2029 року, аби захиститися від можливої агресії Росії.
Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.
«Це частина внеску Фінляндії в те, щоб Європа взяла на себе більшу відповідальність за власну оборону», — зазначив Стубб.
Крім того, Фінляндія підготується до виходу з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Фахові відомства та Сили оборони Фінляндії ретельно оцінили ситуацію та визнали, що вихід із Конвенції необхідний. Російсько-фінський кордон простягається на понад 1 300 км — це більш як половина східного флангу НАТО.
«Як член НАТО, ми дбаємо про свої обов’язки перед нашими союзниками. Завдяки цим рішенням ми зміцнюємо безпеку Фінляндії та фінського народу в майбутньому», — зазначив премʼєр Фінляндії Петтері Орпо.
У березні 2025 року чотири країни — Польща і країни Балтії — заявили про бажання вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Це повʼязали із загрозами з боку Росії та Білорусі.
- На початку березня 2025 року президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила новий оборонний план ЄС. Він передбачає мобілізацію €800 мільярдів на зміцнення військового потенціалу блоку. Тепер європейські країни мають збільшити витрати на оборону — про це вже заявили Фінляндія, Велика Британія та Німеччина.