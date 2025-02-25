У Британії значно зростуть витрати на оборону — найбільше з часів Холодної війни

Велика Британія збільшить видатки на оборону до 2,5% ВВП до 2027 року. Це найбільше зростання витрат на оборону з часів Холодної війни.

Про це заявив премʼєр Великої Британії Кір Стармер.

Для того щоб досягти мети й уникнути різкого збільшення державного боргу або податків, Британія перерозподілить бюджетні витрати. Зокрема, витрати на міжнародну допомогу скоротяться з 0,5% до 0,3% ВВП. За словами Стармера, він робить це «з важким серцем». Британія виділяє гуманітарну допомогу Україні, а також сектору Гази й організаціям для боротьби зі змінами клімату.

Із 2027 року Британія витрачатиме на оборону щорічно на £13,4 мільярда більше, ніж зараз. Разом з витратами на діяльність розвідувальних відомств витрати становитимуть навіть 2,6% ВВП.

Стармер додав, що далі — за каденції наступного парламенту — слід розглянути зростання оборонних витрат до 3% ВВП.

Британський премʼєр оголосив про збільшення оборонних витрат на тлі свого візиту до Вашингтону, під час якого зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом. Трамп неодноразово вимагав у партнерів по НАТО підвищити оборонні витрати — до 5% ВВП. Наразі жодна з країн союзу не витрачає стільки на оборону, а самі США — близько 3,5% ВВП.

Підвищення витрат на оборону — у звʼязку насамперед із загрозою з боку Росії — обговорюють й інші країни Європи. Сама ж Британія стикається із загрозами кібератак, диверсій та масових убивств.