Убивство трьох дітей в Англії. Винуватця засудили до 51 року вʼязниці

У Великій Британії до 51 року вʼязниці засудили 18-річного Акселя Рудакубана за вбивство трьох дітей у Саутпорті влітку 2024 року. Його злочин став підґрунтям для найжорстокіших заворушень у країні за останнє десятиліття.

Про це повідомляє AP.

Суддя Джуліан Гуз назвав справу «найекстремальнішим, шокуючим і надзвичайно серйозним злочином» і додав, що не міг призначити довічне увʼязнення без умовно-дострокового звільнення, тому що Рудакубані було менше 18 років, коли він скоїв злочин.

Аксель Рудакубана повинен відсидіти 51 рік, перш ніж зможе клопотати про умовно-дострокове звільнення. Хлопець відбуватиме покарання за звинуваченнями у трьох вбивствах, десятьох замахах на вбивство, зберігання ножа, отрути рицину та посібника з «Аль-Каїди».

Коли його привезли до суду, а прокурори почали зачитувати докази, Рудакубана перебив їх, крикнувши, що погано почувається і хоче звернутися до парамедика. Хтось із залу крикнув: «Боягуз!» Слухання продовжили без нього.