У Великій Британії спалахнули протести ультраправих. Демонстрації обернулися сутичками й підпалами

У кількох містах Великої Британії пройшли десятки протестів ультраправих. Демонстрації обернулися жорсткими сутичками з поліцією та підпалами.

Про це повідомили CNN, The Guardian і BBC.

Акції по всій країні спалахнули через інцидент в англійському Саутпорті 29 липня. 17-річний хлопець із села Бенкс, що в графстві Ланкашир, із ножем напав на дитячу школу танців. Він зарізав трьох дівчат віком 6, 7 і 9 років. Ще 11 дітей і двоє дорослих отримали поранення, більшість із них — у важкому стані.

У нападі поліція підозрює Акселя Муганву Рудакубану. Він народився в Уельсі в родині християн із Руанди. Однак у мережі поширили чутки про те, що нападник — мусульманин і шукач притулку, який потрапив до Британії нелегально, на човні. Тому ультраправі активісти через соцмережі почали організовувати демонстрації по всій країні. Ще щонайменше 30 мітингів заплановані на ці вихідні.

Протести вже пройшли, зокрема, в містах Кінгстон-апон-Галл, Ліверпуль, Брістоль, Манчестер, Сток-он-Трент, Блекпул і Белфаст.

У Ліверпулі страйкарі кидали в поліцейських цеглу, пляшки та інші предмети. Одного поліцейського вдарили в голову, кинувши стілець, а іншого вдарили ногою та збили з мотоцикла. Чимало правоохоронців під час сутичок отримали поранення. Поліція повідомила про щонайменше сімох травмованих офіцерів, принаймні чотирьох із них госпіталізували з пораненнями у місті Сандерленд.

Демонстранти кидалися вибухівкою, запускали фаєри, грабували магазини, били вітрини. Вони також підпалювали смітники, у місті Волтон-он-Темз підпалили бібліотеку, а в Сандерленді — відділ поліції. Також нападали на автівки.

У Кінгстон-апон-Галлі протестувальники розбили вікно готелю, призначеного для тимчасового проживання шукачів притулку, а поліцейських закидали пляшками та яйцями. По всій Великій Британії заарештували приблизно сотню страйкарів.

Тим часом у країні відбувалися й контрпротести. Кілька сотень антифашистських демонстрантів зібралися навпроти ліверпульської станції Лайм-стріт, закликаючи до єдності та толерантності, скандуючи: «Біженцям тут раді» і «Нацистська мерзото, геть з наших вулиць».

Поліцейські намагалися стримувати обидві сторони. Між ультраправими мітингувальниками і антинацистською групою теж відбулися деякі сутички і словесні перепалки, зокрема, ультраправі кидали в них банки з-під пива.

В уряді заявили, що немає виправдань для будь-якого насильства, і підтримали поліцію, щоб та «вжила всіх необхідних заходів для встановлення безпеки на вулицях».

Міністр внутрішніх справ також попередив, що будь-кому, хто бере участь у «неприйнятних безладах», загрожуватиме тюремне увʼязнення і заборона на поїздки. Він додав, що для цього є «достатня» кількість місць у в’язницях.