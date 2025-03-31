Король Чарльз III повертається до виконання обовʼязків після госпіталізації

Король Чарльз III повернеться до публічних заходів цього тижня після того, як 27 березня його госпіталізували через побічну реакцію на лікування раку.
Про це пише BBC.
Король відпочивав у Хайгроув-хаузі, своєму маєтку в Глостерширі, протягом вихідних і повернеться до офіційних обовʼязків найближчими днями. Зокрема, він проведе аудієнцію з премʼєр-міністром Британії у Віндзорському замку.
Наступного тижня він здійснить державний візит до Італії, де візьме участь у низці громадських і дипломатичних заходів у Римі та Равенні.
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