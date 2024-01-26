Короля Чарльза госпіталізували для лікування простати

Короля Великої Британії Чарльза III госпіталізували до лондонської лікарні для лікування простати.

Про це повідомив Букінгемський палац, передає Sky News.

«Його Величність хотів би подякувати всім, хто надіслав добрі побажання протягом останнього тижня», — додали там.

Раніше його помітили при вході в лікарню Лондонської клініки, коли він відвідував свою невістку принцесу Вельську Кейт Мідлтон, якій зробили операцію на черевній порожнині.

Публічні виступи короля відклали до моменту, коли він зробить корекційну операцію і пройде відновлення. Він поділився своєю історією, щоб заохотити чоловіків пройти обстеження, якщо відчувають симптоми хвороби.

Національна служба охорони здоров’я Англії повідомила, що сторінку «збільшена простата» на вебсайті Національної служби охорони здоров’я відвідували раз на п’ять секунд того дня, коли оголосили діагноз короля.

Королівський коментатор Алістер Брюс розповів Sky News, що коли стан здоров’я покійної королеви погіршувався, вважалося, що немає потреби вдаватися в подробиці. Натомість король вирішив не замовчувати проблеми зі здоровʼям, щоб спонукати інших більше дбати про себе.