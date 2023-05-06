Британського монарха Чарльза ІІІ коронували на церемонії у Вестмінстерському абатстві

Британського монарха Чарльза ІІІ офіційно коронували у Вестмінстерському абатстві — тепер він король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Про це пише SkyNews.

На церемонії архієпископ Кентерберійський поклав корону Святого Едуарда на голову монарха й виголосив: «Боже, бережи короля!». Потім архієпископ коронував королеву-консорта Каміллу.

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Зараз у Великій Британії салютують зі зброєю, щоб відзначити цей історичний момент. Вулиці міст заповнені британськими прапорами, а люди вже почали масштабні святкування.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран RICHARD POHLE / Contributor

На момент коронації Чарльзу ІІІ виповнилося 74 роки — він найстарший із тих, кого коронували на нового монарха Британії. Чарльз зійшов на престол після 70-річного правління своєї матері королеви Єлизавети II.

Від України на церемонію прибули перша леді Олена Зеленська та премʼєр-міністр Денис Шмигаль.