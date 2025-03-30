У Сирії сформували перехідний уряд — перший після падіння режиму Асада

Тимчасовий президент Сирії Ахмад аль Шараа сформував новий перехідний уряд — перший після падіння режиму Башара Асада. До нього увійшли 23 міністри.
Про це повідомило сирійське інформаційне агентство SANA.
Новий уряд має символізувати зміни, що відбуваються в Сирії після повалення режиму Асада. Він став більш інклюзивним і включає представників різноманітних етнічних і релігійних спільнот країни.
«Ми свідки зародження нового етапу нашого національного шляху, і формування нового уряду — це декларація нашої спільної волі до побудови нової держави», — заявив аль Шараа на церемонії оголошення складу уряду.
Окремої посади премʼєр-міністра в сирійському уряді не передбачено. Виконавчу владу очолюватиме президент.
У складі нового уряду — алавіти, друзи та християни. Представники ще однієї меншини — курдів — до уряду не увійшли.
Міністром транспорту Сирії призначили алавіта Яруба Бадра. Представники цього релігійного напряму, який вважається відгалуженням шиїтського ісламу, становлять близько 10% населення Сирії. Алавітами були й родина Асадів, які правили Сирією понад пів століття.
На початку березня 2025 року в провінціях Латакія і Тартус почалося повстання алавітів. Сирійська влада заявила, що ними керували колишні офіцери армії Башара Асада. У відповідь Сили безпеки Сирії атакували алавітські поселення в районах біля міста Латакія. Сирійський центр моніторингу прав людини заявив, що в сутичках загинуло понад тисячу людей, а в соціальних мережах масово поширювали відео страт алавітів.
Тоді президент Сирії аль Шараа звинуватив у насильстві «неорганізовані групи цивільних і озброєних бійців», які нібито намагалися допомогти Силам безпеки країни.
Міністр сільського господарства Амгад Бадр належить до громади друзів. До складу уряду аш-Шараа також увійшла жінка-християнка — Хінд Кабават стала міністеркою соціальної політики та праці. Вона виступала за міжконфесійну толерантність і розширення прав і можливостей жінок.
Два міністри — Мурхаф Абу Касра і Асад аль Шейбані — зберегли посади міністра оборони і закордонних справ, які вони обіймали в тимчасовому уряді, що керував Сирією одразу після повалення Башара Асада. Також у Сирії зʼявилися два нових відомства — Міністерство спорту й молоді та Міністерство надзвичайних ситуацій. Міністерство нафти увійшло до складу нового Міністерства енергетики.
Повалення режиму Асада в Сирії
8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.
Сирійські повстанці сформували перехідний уряд — його очолив Мухаммед Башир, який керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.
Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) Ахмад аль Шараа став новим президентом Сирії у січні 2025 року. Він пообіцяв сформувати інклюзивний перехідний уряд, який «чесно керуватиме країною» з урахуванням інтересів усіх без винятку сирійців і дотримуватися прав жінок та етичних меншин. Потім, як обіцяв аль Шараа, у країні мають провести, як він їх назвав, вільні та справедливі вибори. Цей перехідний період може тривати чотири роки.