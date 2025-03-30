У Сирії сформували перехідний уряд — перший після падіння режиму Асада

Тимчасовий президент Сирії Ахмад аль Шараа сформував новий перехідний уряд — перший після падіння режиму Башара Асада. До нього увійшли 23 міністри. Про це повідомило сирійське інформаційне агентство SANA. Новий уряд має символізувати зміни, що відбуваються в Сирії після повалення режиму Асада. Він став більш інклюзивним і включає представників різноманітних етнічних і релігійних спільнот країни. «Ми свідки зародження нового етапу нашого національного шляху, і формування нового уряду — це декларація нашої спільної волі до побудови нової держави», — заявив аль Шараа на церемонії оголошення складу уряду. Окремої посади премʼєр-міністра в сирійському уряді не передбачено. Виконавчу владу очолюватиме президент. У складі нового уряду — алавіти, друзи та християни. Представники ще однієї меншини — курдів — до уряду не увійшли.

Новий уряд Сирії. SANA

Міністром транспорту Сирії призначили алавіта Яруба Бадра. Представники цього релігійного напряму, який вважається відгалуженням шиїтського ісламу, становлять близько 10% населення Сирії. Алавітами були й родина Асадів, які правили Сирією понад пів століття. На початку березня 2025 року в провінціях Латакія і Тартус почалося повстання алавітів. Сирійська влада заявила, що ними керували колишні офіцери армії Башара Асада. У відповідь Сили безпеки Сирії атакували алавітські поселення в районах біля міста Латакія. Сирійський центр моніторингу прав людини заявив, що в сутичках загинуло понад тисячу людей, а в соціальних мережах масово поширювали відео страт алавітів. Тоді президент Сирії аль Шараа звинуватив у насильстві «неорганізовані групи цивільних і озброєних бійців», які нібито намагалися допомогти Силам безпеки країни. Президент Сирії Ахмад аль Шараа під час церемонії формування нового уряду. SANA Міністр сільського господарства Амгад Бадр належить до громади друзів. До складу уряду аш-Шараа також увійшла жінка-християнка — Хінд Кабават стала міністеркою соціальної політики та праці. Вона виступала за міжконфесійну толерантність і розширення прав і можливостей жінок. Два міністри — Мурхаф Абу Касра і Асад аль Шейбані — зберегли посади міністра оборони і закордонних справ, які вони обіймали в тимчасовому уряді, що керував Сирією одразу після повалення Башара Асада. Також у Сирії зʼявилися два нових відомства — Міністерство спорту й молоді та Міністерство надзвичайних ситуацій. Міністерство нафти увійшло до складу нового Міністерства енергетики.