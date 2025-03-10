Міноборони Сирії заявило, що операція проти прихильників Асада завершена

Міністерство оборони Сирії заявило про завершення військової операції проти прихильників поваленого президента Башара Асада. У зіткненнях загинули понад тисячу людей, більшість — цивільні.

Про це передає Reuters.

Речник Міністерства оборони Хасан Абдул Гані додав, що державні установи тепер можуть відновити свою роботу та надавати послуги. За його словами, є плани про продовження боротьби із залишками колишнього уряду.

Офіс президента Сирії Ахмада аль Шараа створить незалежний комітет, який розслідуватиме сутички й убивства з обох сторін. Також аль Шараа обіцяв знайти винних і притягнути до відповідальності кожного, хто причетний до зіткнень.

Сирійський центр моніторингу прав людини, що спостерігає за бойовими діями в Сирії, вважає, що ці масові вбивства стали найжорстокішим спалахом насильства за 13 років громадянської війни в Сирії.

Що сталося

На початку березня в провінціях Латакія і Тартус почалося повстання алавітів. Сирійська влада каже, що ними керували колишні офіцери армії Башара Асада. 6 березня один з них, Гіяс Дала, оголосив про створення «Військової ради визволення Сирії». Під час громадянської війни 2014—2020 років бригада Дали була одним з найефективніших і найжорстокіших підрозділів, що воював на боці режиму Асада. Сам генерал має тісні звʼязки з Іраном — найближчим союзником режиму Асада.

Сили безпеки Сирії у відповідь атакували алавітські поселення у районах біля міста Латакія. Президент Сирії Ахмад аль Шараа 7 березня виступив зі зверненням до нації. Він поклав відповідальність за насильство в Латакії та Тартусі на «банди поваленого режиму» і пообіцяв переслідувати їх «до повного викорінення».

У соціальних мережах поширюються десятки відео страт алавітів. На більшості кадрів видно тіла вбитих, поранених і полонених чоловіків у цивільному одязі. Неясно, хто з них — учасник повстання, а хто — мирний житель.

Повалення режиму Асада в Сирії

8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці формують перехідний уряд — його очолює Мухаммед Башир, який керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) Ахмад аль Шараа (більш відомий як Мухаммад аль Джулані) заявив, що країна виснажена війною і не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Він закликає зняти із Сирії міжнародні санкції, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який вже повалили.

Наприкінці січня нова влада Сирії оголосила про розпуск парламенту, всіх військових угруповань і політичних структур. Фактичний лідер Сирії Ахмад аль Шараа на перехідний період стане президентом.