У Сирії за два дні загинули понад тисячу людей у сутичках сил безпеки та прихильників експрезидента Асада

У Сирії в сутичках між силами безпеки та прихильниками президента-втікача Башара Асада у приморських районах біля міста Латакія за останні дні загинули понад тисячу людей, серед них 745 мирних жителів.

Про це повідомляє Assosiated Press із посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини.

Окрім мирних жителів, у силах безпеки Сирії загинули 125 людей, ще 148 загиблих — це бойовики озброєних груп, прихильних до президента-втікача Башара Асада, режим якого повалили у грудні минулого року. Влада Сирії відключила електроенергію та питну воду в районах навколо міста Латакія.

На початку березня в провінціях Латакія і Тартус почалося повстання алавітів. Імовірно, ним керують колишні офіцери армії Башара Асада. 6 березня один з них, Гіяс Дала, оголосив про створення «Військової ради визволення Сирії». Під час громадянської війни 2014—2020 років бригада Дали була одним з найефективніших і найжорстокіших підрозділів, що воював на боці режиму Асада. Сам генерал має тісні звʼязки з Іраном — найближчим союзником режиму Асада.

Сили безпеки Сирії у відповідь атакували алавітські поселення у районах біля міста Латакія. Президент Сирії Ахмад аль Шараа 7 березня виступив зі зверненням до нації. Він поклав відповідальність за насильство в Латакії та Тартусі на «банди поваленого режиму» і пообіцяв переслідувати їх «до повного викорінення».

Аль Шараа закликав «усі сили, які приєдналися до цієї битви, підкоритися командуванню». Така вимога адресована насамперед бойовикам різних угруповань. Після падіння режиму Асада вони офіційно не ввійшли до структури нового Міністерства оборони, але воюють в інтересах нової влади Сирії.

Сирійська обсерваторія з прав людини, що спостерігає за бойовими діями в Сирії та базується у Великій Британії, 8 березня повідомила, що в зіткненнях загинули 340 людей. За їхніми даними, ці масові вбивства стали найжорстокішим спалахом насильства за 13 років громадянської війни в Сирії.

У соціальних мережах поширюються десятки відео страт алавітів. На більшості кадрів видно тіла вбитих, поранених і полонених чоловіків у цивільному одязі. Неясно, хто з них — учасник повстання, а хто — мирний житель.

Мешканці Баніяса, одного з міст, що найбільше постраждали від насильства, сказали, що тіла були розкидані на вулицях або залишені непохованими в будинках і на дахах будівель, і ніхто не міг їх забрати.

Тисячі людей втекли в прилеглі гори в пошуках безпеки.