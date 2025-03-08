Правозахисники повідомили про вбивство сотень мирних жителів новою владою Сирії

Нова сирійська влада і повʼязані з нею угруповання за кілька днів убили майже 340 мирних жителів, включно з жінками та дітьми, які належать до релігійної меншини алавітів.

Про це повідомила Сирійська обсерваторія з прав людини, що спостерігає за бойовими діями в Сирії та базується у Великій Британії, передає Reuters.

За словами голови Сирійської обсерваторії з прав людини Рамі Абдулрахмана, масові вбивства стали найжорстокішим спалахом насильства за 13 років громадянської війни в Сирії. Представники нової сирійської влади заявляють про бої з прихильниками поваленого президента Башара Асада, який належить до алавітської меншини.

На початку березня в провінціях Латакія і Тартус почалося повстання алавітів. Імовірно, ним керують колишні офіцери армії Башара Асада. 6 березня один з них, Гіяс Дала, оголосив про створення «Військової ради визволення Сирії». Під час громадянської війни 2014—2020 років бригада Дали була одним з найефективніших і найжорстокіших підрозділів, що воював на боці режиму Асада. Сам генерал має тісні звʼязки з Іраном — найближчим союзником режиму Асада.

Як зазначає Reuters, нова сирійська влада визнає «порушення» під час придушення прихильників Асада, покладаючи відповідальність на неорганізованих озброєних людей, які виступають на підтримку влади або прагнуть скоїти злочини під час військового хаосу.

У соціальних мережах поширюються десятки відео страт алавітів. На більшості кадрів видно тіла вбитих, поранених і полонених чоловіків у цивільному одязі. Неясно, хто з них — учасник повстання, а хто — мирний житель.

Напередодні, 7 березня, президент Сирії Ахмад аль Шараа виступив зі зверненням до нації. Він поклав відповідальність за насильство в Латакії та Тартусі на «банди поваленого режиму» і пообіцяв переслідувати їх «до повного викорінення».

Аль Шараа закликав «усі сили, які приєдналися до цієї битви, підкоритися командуванню». Така вимога адресована насамперед бойовикам різних угруповань. Після падіння режиму Асадів вони офіційно не ввійшли до структури нового Міністерства оборони, але воюють в інтересах нової влади Сирії.

На підтримку дій нової сирійської влади в провінціях Латакія і Тартус уже виступили Катар, Йорданія, Туреччина і Саудівська Аравія.

Повалення режиму Асада в Сирії

8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці формують перехідний уряд — його очолює Мухаммед Башир, який керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) Ахмад аль Шараа (більш відомий як Мухаммад аль Джулані) заявив, що країна виснажена війною і не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Він закликає зняти із Сирії міжнародні санкції, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який вже повалили.

Наприкінці січня нова влада Сирії оголосила про розпуск парламенту, всіх військових угруповань і політичних структур. Фактичний лідер Сирії Ахмад аль Шараа на перехідний період стане президентом.