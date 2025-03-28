Британського короля Чарльза III тимчасово госпіталізовували через побічну реакцію на лікування раку

Короля Великої Британії Чарльза ІІІ в четвер, 27 березня, госпіталізували через побічну реакцію на лікування раку. Це був короткий період спостереження в лікарні — монарх вже повернувся до резиденції.

Про це повідомив Букінгемський палац, передає The New York Times.

У Букінгемському палаці не розповіли про характер побічних ефектів, але зазначили, що вони були тимчасовими та не були незвичайними. Одужання короля триває позитивно.

В останні місяці Чарльз повернувся до активного графіку, приймаючи іноземних лідерів, зокрема президента України Володимира Зеленського. Також король відвідав авіаносець HMS Prince of Wales.

Проте всі публічні заходи за його участі на пʼятницю, 28 березня, скасували як застережний захід.

«Його Величність мав прийняти вірчі грамоти від послів трьох різних країн сьогодні вдень. Завтра він повинен був зробити чотири публічні виступи в Бірмінгемі, і дуже розчарований, що пропустить їх», — йдеться в повідомленні палацу.

Представники палацу сказали, що навряд чи Чарльз внесе серйозні зміни у свій графік, який включав регулярні закордонні та внутрішні поїздки. Король, наприклад, планує наступного місяця продовжити державний візит до Італії.

Палац не виключив подальших незначних корегувань свого розкладу, які робитимуть після консультації з лікарями.