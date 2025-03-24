Антикорупційна рада при МО звинуватила Агенцію оборонних закупівель у недбалості через закупівлю бракованих боєприпасів

Громадська антикорупційна рада (ГАР) при Міноборони звинуватила високопосадовців Агенції оборонних закупівель у службовій недбалості через закупівлю бракованих боєприпасів.

Про це йдеться у повідомленні ради.

Про браковані боєприпаси, які отримали українські військові, у 2024 році писали низка медіа, зокрема «Цензор.НЕТ». Мова, зокрема, йшла про міни калібру 120 мм.

За даними антикорупційної ради, понад 20 військових частин скаржились, що змушені були повертати браковані боєприпаси виробнику.

Антикорупціонери зʼясували, що з 15 запитуваних контрактів 14 мають додаткові угоди щодо продовження строків постачання.

У відомстві пояснили, що в контракті завжди вказані точні обсяги і кінцеві дати постачання боєприпасів. Якщо постачальник не може поставити зазначену кількість боєприпасів відповідної якості у зазначені строки, його мають оштрафувати.

«У нашому конкретному кейсі про постачання мінометних пострілів жодних штрафів ані за строки постачання, ані за обсяг, ані за якість не накладалось, при тому що проблеми в тому чи іншому обсязі були по всіх трьох пунктах із трьох можливих», — зазначають в раді.

Проаналізувавши відповідь стосовно державних контрактів, антикорупціонери зазначили, що деякі контракти виконуються з продовженням строків та вже мають акти рекламації щодо постачання неякісної продукції. Більша частина рекламаційнійних актів датована періодом з листопада по грудень 2024 року і стосується боєприпасів калібрів 155 мм, 120 мм та 82 мм.

«Чому це важливо? Окрім очевидного — необхідності повноцінного та своєчасного забезпечення війська — існує проблема з накладенням штрафів, а саме дискреція з боку закупівельної агенції, яка в тому числі може містити корупційні ризики. Разом з дивною поведінкою судів навколо визнання форс-мажорів оборонних підприємств це спотворює внутрішній ринок постачання зброї та толерує або неефективність, або корупцію, або і те і те разом узяте. Штрафи або накладаються однаково, або не накладаються однаково», — кажуть в ГАР.

Антикорупціонери вважають, що високопосадовці державного підприємства — виробника боєприпасів систематично порушували умови договорів з державним замовником та постачали неякісну критичну номенклатуру. Вони звинувачують їх у шахрайстві в особливо великих розмірах. А керівництво Агенції оборонних закупівель вони звинувачують у службовій недбалості.

У відомстві додали, що вже подали відповідні заяви до Держбюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро.