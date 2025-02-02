Зеленський вперше прокоментував конфлікт щодо зміни керівництва АОЗ

Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, яка склалася довкола Агентства оборонних закупівель Міністерства оборони України.

Про це йшлося в інтервʼю президента інформаційному агентству Associated Press.

Зеленський переконаний, що очільник Міноборони Рустем Умєров має право робити все, щоб уникнути гальмування в забезпеченні української армії озброєнням.

«У нас є міністр оборони, який чітко розуміє, що [якщо] будуть якісь паузи в підтримці нашої армії — від дронів до ППО, — будуть не тільки втрати у військових, будуть втрати цивільного населення, буде більше ударів, буде сильнішою Росія. Він [Умєров] не може робити жодної паузи в постачаннях. У нього є контракт», — каже президент України.

На його думку, «не може бути пауз у термінових рішеннях» — першочергово це стосується підписання контрактів про постачання зброї та вчасних траншів для ЗСУ.

«Сьогодні всі наші гроші в Міноборони, в нашій армії. Якщо якась поставка не прийшла, то він повинен зробити все, щоб більше таких проблем не виникало. Це найголовніше, і він це виконує», — додав Зеленський.

Що відбувається в Агенції оборонних закупівель

Наглядова рада АОЗ 20 січня подала міністру оборони Умєрову рекомендацію продовжити контракт чинної директорки Агенції Марини Безрукової на один рік.

Уже 23 січня наглядова рада уклала додаткову угоду про продовження дії контракту з Безруковою. Однак наступного дня Умєров анонсував звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та зміну керівництва Агенції оборонних закупівель. Умєров зазначив, що результат закупівель озброєнь був незадовільним, тож треба змінити систему. Замість Безрукової агенцію очолить Арсен Жумаділов, який керує Державним оператором тилу.

Також Міністерство оборони відкликало двох представників держави з наглядової ради — директора фонду «Повернись живим» Тараса Чмута й колишнього заступника міністра оборони України Юрія Джигиря. Обидва голосували за продовження контракту Безрукової.

25 січня АОЗ заявила, що продовжить роботу під керівництвом Безрукової, попри рішення Умєрова. Однак 27 січня «Суспільне» з посиланням на власні джерела писало, що міністр ініціював службове розслідування в агенції, а Безрукову на час розслідування відсторонили від роботи.

У Центрі протидії корупції розкритикували рішення Умєрова не продовжувати контракт з Безруковою. Виконавча директорка ЦПК Дарʼя Каленюк раніше пояснювала, що наглядова рада без погодження Міноборони має законне право продовжити контракт з директоркою Агенції оборонних закупівель.

Сама Безрукова говорила, що в неї «почали погіршуватися» відносини з міністром оборони Рустемом Умєровим через інцидент з неякісними 120-мм мінами.

28 січня стало відомо, що за зверненням ЦПК Національне антикорупційне бюро почало розслідування щодо можливого зловживання владою Умєровим, коли той звільнив Безрукову.

Вже 31 січня у Міноборони заявили, що з 1 лютого Агенцію з оборонних закупівель замість Марини Безрукової очолюватиме Арсен Жумаділов. Безрукова звернулась до президента Володимира Зеленського із закликом втрутитися в конфлікт.