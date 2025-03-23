На премʼєра Британії тиснули, щоб той розкритикував сварку Зеленського і Трампа

Премʼєр Великої Британії Кір Стармер каже, що на його країну тиснули, вимагаючи розкритикувати публічну суперечку президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Білому домі.

Про це Стармер розповів в інтервʼю The News York Times.

«У день, коли зустріч в Овальному кабінеті між президентом Трампом і президентом Зеленським пройшла не дуже добре, на нас тиснули, щоб ми виступили дуже критично, використовуючи, знаєте, яскраві прикметники, щоб описати, що відчували інші», — каже Стармер.

Однак він не розкрив, з якого саме боку він отримував тиск — американського чи українського. Натомість, за його словами, він вирішив поговорити телефоном з обома сторонами, щоб спробувати повернути їх до «спільної позиції».

Тож після суперечки британський прем’єр відправив до Києва свого радника з національної безпеки Джонатана Пауелла, аби той порадив Зеленському, як налагодити стосунки з Трампом. Він також готував українську делегацію до перемовин із американцями у Саудівській Аравії.

Що стосується дій Трампа — від введення 25% тарифу на британську сталь до критики президента України Володимира Зеленського — Стармер сказав, що визнає, що президент спричинив «певну міру дезорієнтації». Правильна відповідь, за його словами, — не піддаватись на провокації.