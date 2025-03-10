The Times: Британія підготувала команду Зеленського до перемовин зі США, щоб уникнути конфлікту

Джонатан Пауелл, радник премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з питань нацбезпеки, проконсультував українських посадовців перед переговорами зі США в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє The Times.

За даними газети, Пауелл порадив Володимиру Зеленському чітко окреслити, що президент України відповідає на американські запити. Так президенту США Дональду Трампу хочуть донести, що головною перешкодою на шляху до миру є Росія.

Мета візиту Джонатана Пауелла в Україну також полягала в тому, щоб запобігти новому конфлікту з Вашингтоном після суперечки Зеленського й Трампа в Овальному кабінеті. Український лідер назвав діалог з британським урядовцем «надзвичайно продуктивним».

Кір Стармер намагається переконати Дональда Трампа відновити обмін розвідданими з Україною. Лондон має надію, що США скасують своє рішення. Питання обміну розвідувальною інформацією вважають більш нагальним, ніж відновлення американської військової допомоги Києву.

У вихідні Стармер говорив про це з президентом Франції Емманюелем Макроном і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Пауелл також порушував це питання, спілкуючись із радником Трампа з нацбезпеки Майком Волтцом.

Що передувало

5 березня США припинили ділитися з Україною всіма розвідувальними даними, а також зупинили поставки військової допомоги, яка була в дорозі. Радник Трампа заявив, що США відновлять поставки, коли Україна і РФ визначать дату мирних перемовин.

Міністр оборони України Рустем Умєров сказав, що Україна вже працює над альтернативами. Зокрема, розвідувальні дані можуть надавати й інші країни-союзники.

Імовірно, це питання обгворюватимуть на зустрічі американської та української делегацій у Саудівській Аравії 11 березня. Від американців поїдуть держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц. Від України — голова Офісу президента Андрій Єрмак, голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника ОП Павло Паліса.