Зеленський: Нова партія винищувачів F-16 вже в Україні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна отримала винищувачі F-16.

Про це він сказав під час онлайн-спілкування з журналістами ввечері 19 березня.

«Росіяни набрехали, що збили F-16 на Сумщині. Це неправда. А от кілька нових F-16 прилетіли в Україну», — наголосив президент.

Він не уточнив, від яких країн Україна отримала літаки, а також їхню кількість.