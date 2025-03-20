Зеленський: Нова партія винищувачів F-16 вже в Україні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна отримала винищувачі F-16.
Про це він сказав під час онлайн-спілкування з журналістами ввечері 19 березня.
«Росіяни набрехали, що збили F-16 на Сумщині. Це неправда. А от кілька нових F-16 прилетіли в Україну», — наголосив президент.
Він не уточнив, від яких країн Україна отримала літаки, а також їхню кількість.
- У Росії 19 березня ширили інформацію про те, що російські військові на Сумщині збили винищувач F-16. Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат фактично спростував це і сказав, що бойова робота триває, і українські пілоти вчергове успішно відпрацювали по росіянах.
- 6 жовтня 2024 року міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс офіційно підтвердив, що перші F-16 від Нідерландів прибули до України. Загалом винищувачі F-16 погодилися передати Україні чотири країни: Нідерланди (24 літаки), Данія (19 літаків), Бельгія (30 літаків до 2028 року) та Норвегія — 6 літаків.