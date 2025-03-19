Медіа: Лідер КНР обурений, що два порти у Панамському каналі можуть купити США. Китай веде розслідування

Лідер Китаю Сі Цзіньпін обурений через плани гонконгської компанії CK Hutchison Holdings продати американським інвесторам два великі порти Панамського каналу. Цю угоду провели без погодження з Пекіном, тож тепер Китай веде власне розслідування.

Про це пишуть The Wall Street Journal і Bloomberg.

Адміністрація Сі планувала використати порти на вході в Панамській канал як розмінну монету в перемовинах зі США, кажуть близькі до китайського уряду джерела. Однак можлива угода про продаж портів зруйнувала ці плани.

Тож високопосадовці КНР дали доручення державним відомствам вивчити угоду на предмет будь-яких порушень безпеки та антимонопольного законодавства. Поки незрозуміло, як саме влада Китаю може вплинути на хід угоди, оскільки всі активи, що продаються, перебувають за межами материкового Китаю і Гонконгу.

Водночас те, що Пекін вивчає угоду, не обовʼязково означає, що Китай вживатиме дій. Угоди такого розміру часто привертають увагу регуляторів як у Китаї, так і в інших країнах. Угоду планують провести до 2 квітня.