Лідер Китаю може незабаром відвідати США — на тлі торговельної війни між країнами

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін незабаром відвідає Сполучені Штати. Востаннє голова КНР приїжджав восени 2023 року — тоді президентом США ще був Джо Байден.

Про це пише Financial Times.

Виступаючи у вашингтонському Центрі виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді, Трамп сказав, що Сі Цзіньпін «приїде в недалекому майбутньому».

Це буде вагомим дипломатичним моментом для двох геополітичних суперників, а також дасть ясність транснаціональним компаніям та інвесторам про те, наскільки жорстку позицію Вашингтон займе у відносинах з Китаєм.

Білий дім не відповів на прохання прокоментувати, чи почали Вашингтон і Пекін переговори про зустріч на найвищому рівні. Посольство Китаю у Вашингтоні відмовилося від коментарів.

Трамп кілька разів зустрічався з Сі під час свого першого президентського терміну. Їхня перша зустріч відбулася на курорті президента США «Мар-а-Лаго» у Флориді в 2017 році — усього через кілька місяців після того, як Трамп вступив на посаду.