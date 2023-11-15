Лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше за 6 років прибув до США

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско. Це перший його візит до США за 6 років. Сі пробуде в Штатах чотири дні, зустрінеться з президентом США Джо Байденом та візьме участь у міжнародному форумі Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Про це повідомляє CNN.

Лідери двох країн не розмовляли з моменту їхньої останньої зустрічі в кулуарах міжнародної зустрічі на Балі у листопаді 2022 року.

За словами аналітиків, Сі прагне відродити розвиток китайської економіки. Імовірно, він попросить Байдена розʼяснити та визначити масштаби підходу США до технічних обмежень, зокрема, щодо експорту найсучасніших чипів. Також лідери, ймовірно, говоритимуть про Тайвань, який Китай розглядає як частину своєї території.

Тим часом Байден, що зіткнувся з міжнародними викликами через війну в Україні та секторі Гази, хоче запобігти появі іншої гарячої точки, повʼязаної з Китаєм.