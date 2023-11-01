Президент США Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін планують зустрітися в Сан-Франциско в листопаді

Команди Джо Байдена і президента Китаю Сі Цзіньпіна домовилися про зустріч лідерів у Сан-Франциско в листопаді, однак ще необхідно узгодити важливі деталі.

Про це агентству Reuters сказав високопосадовець з адміністрації Байдена.

За його словами, про це на пресбрифінгу також згадувала речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр. Вона сказала, що лідери США і Китаю прагнуть провести «конструктивну розмову» на полях форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско.

«Є принципова домовленість зустрітися в Сан-Франциско в листопаді. Ми досі працюємо над важливими деталями, необхідними, щоб фіналізувати ці плани», — сказав співрозмовник Reuters.