У Румунії дозволили балотуватись в президенти лідеру ультраправих, якому СБУ заборонила вʼїзд в Україну

Сіміону заборонено вʼїзд в Україну ще з 2011 року. Його неодноразово звинувачували в контактах з російськими спецслужбами, які начебто відбувалися, зокрема, в Чернівецькій області.

На торішніх скасованих виборах Сіміон посів четверте місце з 13,86% голосів. А зараз перебуває під слідством за заяву, яку він зробив 9 березня, погрожуючи насильством посадовцям виборчого бюро. Він каже, що його слова неправильно витлумачили, і заперечує будь-які правопорушення.

«Альянс за союз румунів» — друга за кількістю голосів партія на минулорічних загальних виборах. Її лідер відмовився від участі в нових президентських перегонах — на підтримку проросійського політика Келіна Джорджеску. Але коли останньому заборонили балотуватись , Сіміон висунув свою кандидатуру, пише Politico.

У 2024 році влада Румунія звернулась до України з проханням розсекретити причини заборони вʼїзду Сіміона. У листопаді 2024-го румунський уряд оприлюднив відповідний документ СБУ. Там йшлось, що заборона ґрунтується на інформації про систематичну антиукраїнську діяльність цього політика, яка суперечить національним інтересам України та порушує державний суверенітет і територіальну цілісність.

Згідно з відповіддю України заяви Сіміона спрямовані на «міжнародну дискредитацію України та просування уніоністської ідеології, яка ставить під сумнів легітимність державних кордонів України». Крім того, він поширював наративи про нібито порушення прав румунської етнічної меншини в Україні.

Попри заяви Сіміона, у яких він засуджує напад Росії на Україну, він виступає проти того, щоб Румунія надавала українцям зброю.

Також йому заборонено вʼїзд і в Молдову — він регулярно проводить вуличні акції, де вимагає приєднати Молдову до Румунії.

Президентські вибори в Румунії

Перший тур президентських виборів у Румунії пройшов 24 листопада 2024 року. У другий тур вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Причому Ласконі обігнала чинного премʼєр-міністра країни Марчела Чолаку всього на 2,7 тисячі голосів виборців.

Лідерство Джорджеску виявилось несподіваним, його почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok. Через це Єврокомісія навіть звернулась до платформи з проханням надати інформацію про те, як соцмережа зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також перелічити ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту.

Румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав тікток-акаунт bogpr, яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він здійснив платежі загалом на $381 тисячу в період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам акаунтів у TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.

Конституційний суд Румунії 6 грудня скасував результати першого туру президентських виборів. Нові вибори заплановані на 4 травня.