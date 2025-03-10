У США підтвердили, що не обмежували доступ до тих розвідданих, які потрібні Україні для оборони

США не обмежували доступ до розвідданих, які потрібні Україні для оборони.

Це підтвердив спецпредставник американського президента Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф, передає Reuters.

Він також наголосив, що США очікують значного прогресу в переговорах з Україною цього тижня. Віткофф зауважив, що під час зустрічі представників США та України на столі переговорів будуть протоколи безпеки для українців і територіальні питання.

Він також сподівається, що президент України Володмир Зеленський повернеться до США, щоб підписати угоду про корисні копалини цього тижня. За його словами, «усі ознаки дуже, дуже позитивні»

Зупинка допомоги Україні

Видання Bloomberg 4 березня, посилаючись на власні джерела, написало, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Києву, включно з тою, що в дорозі. Це нібито має бути тиском на Володимира Зеленського після їхньої суперечки в Білому домі 28 лютого.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський доручив отримати від США офіційну інформацію про зупинення військової допомоги Україні.

Після цього під час звернення до Конгресу США Трамп не оголосив про зупинку військової допомоги Україні. За його словами, він отримав «важливого листа» від Володимира Зеленського. Трамп мав на увазі допис президента України, де той зазначив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів.

WSJ писало, що зупинка військової допомоги триватиме, доки Трамп не вирішить, що президент України Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією. За їхніми словами, наразі не зрозуміло, чи заяви Зеленського буде достатньо, щоб переконати Трампа відновити військову допомогу США Україні. В адміністрації президента США кажуть, що зупинка діятиме, допоки сторони не призначать дату мирних переговорів із Росією.