Bloomberg: Між Ізраїлем і США виникла напруга після перших переговорів Вашингтону з ХАМАС

Між Ізраїлем і адміністрацією президента США Дональда Трампа виникла напруга після того, як Вашингтон почав прямі переговори з ХАМАС про заручників. Це відбувається вперше.

Про це передає Bloomberg.

Коли з’явилися подробиці про переговори між американським представником у справах заручників Адамом Болером і високопоставленим представником ХАМАС, ізраїльські посадовці висловили невдоволення і наголосили, що ХАМАС — це терористична організація, чиїм словам не можна довіряти.

Зараз у секторі Гази утримують ще 59 заручників — Ізраїль підтверджував загибель 35 із них. Ізраїльська розвідка припускає, що 22 заручники ще можуть бути живі, статус двох точно не відомий. Серед заручників — пʼятеро американців, зокрема 21-річний Едан Александр, який може бути живий.

За словами Болера, він знає про занепокоєння Ізраїлю, але вважає корисним почути, чого ХАМАС хоче і що він пропонує.

«Ми не агент Ізраїлю. У нас є конкретні інтереси», — наголосив посадовець.

Міністр сільського господарства Ізраїлю та член кабінету безпеки Аві Діхтер публічно виступив із критикою Болера на Ізраїльському радіо.

Ізраїльські чиновники неодноразово заявляли, що коли з’явилися розбіжності між їхніми позиціями та США під час адміністрації колишнього президента Джо Байдена, ХАМАС посилив свою позицію. Тому вони зраділи обранню Трампа, який займає проізраїльську позицію. Однак його непередбачувані кроки після інавгурації, зокрема стосовно війни в Україні й відносин з Європою, зменшили радість Ізраїлю.

Попри прямі переговори з ХАМАС, Болер заявив кільком ізраїльським телеканалам, що відносини між США та Ізраїлем міцні, і вони не під загрозою, але Вашингтон не може вести переговори від імені Ізраїлю.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручники, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виводити війська із сектора Гази. 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази — це перехідний період після завершення першого етапу, бо поки що сторони не змогли домовитися далі.

Президент США Дональд Трамп сказав, що США «візьмуть сектор Гази під свій контроль». Він зазначив, що нині анклав непридатний для життя через бойові дії, а його жителям потрібно надати інше місце, де вони «зможуть бути щасливими». Після цього Ізраїль пообіцяв підготувати план виїзду палестинців із сектора Гази до інших країн.

Арабські країни цю ідею розкритикували та засудили. У відповідь вони підтримали альтернативний план відновлення сектора Гази, який запропонував Єгипет.