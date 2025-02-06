Ізраїль підготує план виїзду мешканців із сектора Гази

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац доручив Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підготувати план, який дасть змогу жителям сектора Гази добровільно покинути анклав і виїхати в будь-яке місце, де їх погодяться прийняти.

План, за словами Каца, передбачатиме виїзд через сухопутні переходи, а також «особливі домовленості» для виїзду морськими і повітряними шляхами.

Кац каже, що угруповання ХАМАС використовує мешканців сектора Гази як живий щит і побудував «інфраструктуру терору». Тепер бойовики нібито «тримають цивільних у заручниках», вимагаючи в них гроші та гуманітарну допомогу і не дозволяючи залишити анклав.

«Жителі Гази повинні мати право на свободу пересування і міграції, як це заведено в усьому світі», — заявив Кац.

Ісраель Кац зазначив, що кілька країн, зокрема Іспанія, Ірландія та Норвегія, «висунули неправдиві звинувачення» проти Ізраїлю через його дії в секторі Гази. Тож тепер вони, за його словами, мають прийняти палестинців до себе, а якщо відмовляться — це «викриє їхнє лицемірство». Також Кац згадав Канаду, яка раніше говорила про готовність прийняти жителів сектора Гази.

Напередодні президент США Дональд Трамп сказав, що США «візьмуть сектор Гази під свій контроль». Він зазначив, що нині анклав непридатний для життя через бойові дії, а його жителям потрібно надати інше місце, де вони «зможуть бути щасливими».

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

Увечері 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

Третє звільнення заручників сторони провели 30 січня. Бойовики ХАМАС передали ізраїльській армії трьох громадян Ізраїлю та пʼятьох таїландців, а Ізраїль випустив 110 палестинських вʼязнів.