ХАМАС звільнив ще 8 заручників у межах угоди з Ізраїлем

У секторі Гази відбулося чергове звільнення заручників, яких утримував ХАМАС. Бойовики передали ЦАХАЛ трьох громадян Ізраїлю та пʼятьох таїландців.

Про це повідомляють The Times of Israel і BBC.

На батьківщину повернулися, зокрема, викрадена жителька кібуцу Нір-Оз Арбель Єхуд і фермер Гаді Мозес. Також звільнили 21-річну військовослужбовицю Агам Бергер — вона перебувала в полоні 482 дні.

Заручників спочатку передали Червоному Хресту в місті Хан-Юнісі, що на півдні Гази, після чого їх доставили ізраїльським силам у районі коридору Нецарім. Стан колишніх полонених перевірять на військовому обʼєкті поблизу кібуцу Реїм.

Це вже третє звільнення заручників у рамках угоди про припинення вогню. За планом, 30 січня Ізраїль у відповідь має звільнити 110 палестинських вʼязнів.

Угода про припинення вогню в Газі

Увечері 15 січня Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

Спершу угода про припинення вогню мала набути чинності 19 січня, о 08:30, проте Ізраїль продовжував атакувати сектор Гази, бо ХАМАС вчасно не надав списку заручників, яких мали звільнити сьогодні, і тим самим порушував умови угоди.

Проте пізніше ХАМАС усе ж надав перелік трьох заручників, яких звільнять сьогодні, Ізраїль це підтвердив, і угода почала діяти о 11:15 за місцевим часом.

Медіа пишуть, що на першому етапі ЦАХАЛ відійде в межах 700 м у секторі Гази, Ізраїль звільнить приблизно 2 000 палестинців, а ХАМАС — 33 ізраїльських полонених. Ізраїль дозволить пораненим у Газі пересуватися територією, щоб отримати медичну допомогу, і відкриє пункт пропуску Рафах з Єгиптом. Військові ЦАХАЛ почнуть відступати від Філадельфійського коридору.