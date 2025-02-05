Трамп: США візьмуть сектор Гази під контроль і відновлять його

США візьмуть під контроль спустошений війною сектор Гази після того, як палестинці переселяться в інші місця. За словами президента Дональда Трампа, США економічно розвиватимуть регіон.

Про це Трамп повідомив на пресконференції з премʼєром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, який прилетів до США.

Сектор Гази Трамп називає «територією під знесення». Каже, що США розмінують сектор, вирівняють територію та знесуть зруйновані війною будівлі, а потім зроблять із регіону «Ривʼєру Близького Сходу».

«США візьмуть під контроль сектор Гази, і ми проведемо там роботу. Ми створимо економічний розвиток і безмежну кількість робочих місць і житла для людей у регіоні. Усім подобається ця ідея», — каже Трамп.

Інших деталей ідеї Трамп не уточнив, але запропонував жителям сектора Гази переїхати на нове місце — в Єгипет чи Йорданію, або інші арабські країни. Він вважає, що у палестинців немає іншого вибору, окрім як покинути прибережну смугу. Вона потребує відновлення після майже 16 місяців руйнівної війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС.

Трамп також заявив, що очікує від США «довгострокового володіння» сектором Гази, і додав, що це створить «тисячі робочих місць». У відповідь на його ідею Нетаньягу сказав, що Трамп «мислить нестандартно» і «виявляє готовність порушити традиційне мислення».

Деякі експерти припускають, що Трамп іноді займає крайні позиції на міжнародній арені, щоб визначити межі майбутніх переговорів. Під час свого першого президентського терміну Трамп часом робив заяви, які вважалися надто радикальними у зовнішній політиці, але багато з них він так і не втілив у життя.

Однак Трамп може очікувати, що як союзники, так і вороги рішуче виступатимуть проти будь-якого контролю США над сектором Гази. Пропозиція Трампа про те, щоб жителі Гази назавжди залишили сектор, приверне до нього найконсервативніших політиків Ізраїлю, але загалом не влаштує сусідів Ізраїлю.

Пропозиція Трампа також викликає питання, чи захоче Саудівська Аравія приєднатися до відновлення регіону за посередництва Штатів, що може призвести до історичної нормалізації відносин з американським союзником Ізраїлем. Уряд країни вже підкреслив, що відкидає будь-які спроби витіснити палестинців з їхньої землі, і заявив, що не буде встановлювати відносини з Ізраїлем без створення незалежної палестинської держави.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

Увечері 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

Третє звільнення заручників між сторонами пройшло 30 січня. Бойовики ХАМАС передали ізраїльській армії трьох громадян Ізраїлю та пʼятьох таїландців, а Ізраїль випустив 110 палестинських вʼязнів.