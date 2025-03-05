Арабські країни схвалили план Єгипту з відновлення сектора Гази — це альтернатива ідеї Трампа

Країни-члени Ліги арабських держав (ЛАД) схвалили єгипетський план відновлення сектора Гази без переселення палестинців. За примусове переміщення людей раніше виступив президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє BBC.

Програму вартістю $53 мільярди ухвалили на екстреному саміті ЛАД у єгипетській столиці Каїрі. План на майже 100 сторінок покликаний протистояти американській ідеї «Близькосхідної Рив’єри», яка шокувала арабський світ, пише BBC.

Нова ініціатива відрізняється від попередніх тим, що у ній ідеться не лише про розвиток нерухомості, але й про політику та права палестинців. Єгипетський план передбачає, що регіоном тимчасово керуватиме Комітет з управління сектором Гази, до якого увійдуть технократи.

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі закликав рухатися до так званого рішення про дві держави — незалежну палестинську державу й Ізраїль. Арабські лідери вважають це єдиним розвʼязком довготривалого конфлікту. Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу і його союзники проти.

У плані не згадується роль ХАМАС, якщо угруповання продовжить своє існування. Деякі арабські держави закликають до його повної ліквідації, інші кажуть, що рішення мають ухвалити самі палестинці. Можливо, бойовики погодилися не фігурувати в управлінні сектором Гази, але дали зрозуміти, що роззброєння є «червоною лінією».

Проєкт відновлення регіону розгортатиметься в три етапи, перший триватиме близько пів року. У цей період територію розчистять від завалів і розмінують. Два наступних етапи триватимуть кілька років. У цей час палестинців розташують у тимчасовому житлі.

Як пише BBC, лідери врахували досвід інших міст, які «повстали з руїн», зокрема Хіросіми, Бейруту і Берліну. На їхній проєкт також вплинув досвід будівництва «Нового Каїру», який Єгипет звів у пустелі.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

Увечері 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручники, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виведення військ із сектора Гази. 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази — це перехідний період після завершення першого етапу, бо поки сторони не змогли домовитися далі.

Президент США Дональд Трамп сказав, що США «візьмуть сектор Гази під свій контроль». Він зазначив, що нині анклав непридатний для життя через бойові дії, а його жителям потрібно надати інше місце, де вони «зможуть бути щасливими». Після цього Ізраїль пообіцяв підготувати план виїзду палестинців із сектора Гази до інших країн. Арабські країни цю ідею розкритикували та засудили.