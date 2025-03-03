Reuters: Єгипет пропонує альтернативний план відновлення сектора Гази — без ХАМАС при владі

Єгипет розробив свій план відновлення сектора Гази як альтернативу пропозиціям президента США Дональда Трампа. Замість угруповання ХАМАС анклавом керуватимуть тимчасові органи влади під проводом арабських і західних держав.

Про це пише Reuters із посиланням на єгипетський проєкт. Офіційно його представлять на саміті Ліги арабських держав 4 березня.

План Єгипту не порушує таких критичних питань, як-от хто буде платити за реконструкцію. А також не окреслює будь-яких конкретних деталей стосовно того, як керуватимуть сектором Гази в майбутньому і як від влади усунуть бойовиків ХАМАС.

За планом, Місія допомоги в управлінні замінить керований ХАМАС уряд у секторі Гази на невизначений проміжний період. Вона відповідатиме за гуманітарну допомогу і за початок відновлення регіону.

У плані не вказали, хто керуватиме Місією управління. Однак зазначили, що «скористаються досвідом палестинців у секторі Гази та в інших місцях, аби відновити регіон якнайшвидше».

«Не буде значного міжнародного фінансування для реконструкції сектора Гази, якщо ХАМАС залишатиметься домінантним і озброєним політичним елементом на місцях, що контролює місцеве управління», — наголошують у документі.

Поки невідомо, чи підтримають арабські лідери єгипетський план. Але Єгипет, Йорданія та арабські країни Перської затоки майже місяць намагалися сформулювати свою пропозицію, щоб протистояти плану Трампа встановити контроль над сектором Гази.

Високопоставлений представник ХАМАС Самі Абу Зухрі в коментарі Reuters сказав, що угруповання не знайоме з планами Єгипту. Він каже, що ХАМАС відкине будь-які проєкти, які «намагаються навʼязати непалестинську адміністрацію або передбачають присутність іноземного військового контингенту в секторі Гази».

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

Увечері 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручники, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виведення військ із сектора Гази. 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази — це перехідний період після першого завершення першого етапу, бо поки сторони не змогли домовитися далі.

Президент США Дональд Трамп сказав, що США «візьмуть сектор Гази під свій контроль». Він зазначив, що нині анклав непридатний для життя через бойові дії, а його жителям потрібно надати інше місце, де вони «зможуть бути щасливими». Після цього Ізраїль пообіцяв підготувати план виїзду палестинців із сектора Гази до інших країн. Арабські країни цю ідею розкритикували та засудили.