Суд наказав звільнити президента Південної Кореї з-під варти

Південнокорейський суд наказав звільнити відстороненого президента Юн Сок Йоля з-під варти. Його звинувачують у заколоті проти державного ладу через те, що він запровадив у країні воєнний стан 3 грудня 2024 року.

Про це повідомило південнокорейське агентство Yonhap.

Юн Сок Йоля утримували в центрі увʼязнення в Уйвані, на південь від Сеулу. Його доставили туди 15 січня.

Центральний окружний суд Сеулу заявив, що задовольнив прохання президента про звільнення. Обвинувальний акт від 26 січня за звинуваченням у заколоті надійшов із запізненням. Тобто документ подали вже після того, як початковий термін затримання закінчився.

Суд також підтримав Юн Сок Йоля, поставивши під сумнів законність розслідування Управлінням з розслідування корупції серед високопосадовців. Суд вважає, що справа про ймовірний заколот виходить за межі їхньої компетенції.

Прокуратура наполягає, що обвинувальний акт подали у встановлений термін. Вони аргументують це тим, що кримінально-процесуальний кодекс визначає терміни в днях, а не в годинах чи хвилинах, як стверджує захист президента.

Однак Юн Сок Йолю все одно доведеться постати перед судом. За заколот у країні загрожує довічне або страта, але смертні вироки вже не виконували роками.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня 2024 року для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

Загалом воєнний стан тривав близько шести годин, але спричинив гостру внутрішню кризу — тепер президента закликають піти у відставку. 8 грудня йому повідомили про підозру в державній зраді та зловживанні владою та заборонили виїжджати за кордон.

14 грудня 2024 року парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля. Зараз обовʼязки президента країни виконує міністр фінансів Чхве Сан Мок.

Президента намагались затримати 3 січня 2025 року, однак тоді цьому завадила його охорона. 15 січня з другої спроби його все ж затримали.