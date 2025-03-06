Трамп тимчасово призупинив дію мит на деякі товари з Мексики

Президент США Дональд Трамп відклав на місяць дію 25-відсоткового мита на більшість товарів з Мексики.

Про це він заявив у соцмережі Truth Social.

Мита не накладатимуть на товари, які відповідають умовам USMCA — цю угоду уклали під час першого президентського терміну Трампа. Однак тарифи почнуть діяти в повну силу з 2 квітня, тільки якщо Трамп не ухвалить нового рішення.

За цією угодою товари можуть переміщатися без додаткових мит між трьома країнами, якщо вони дотримуються певних правил. Товар має бути повністю виготовлений у Північній Америці або суттєво перероблений у Північній Америці, якщо він складається з компонентів з інших країн.

Про рішення Трамп повідомив після телефонної розмови з президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум. При цьому він не сказав, чи відкладе мита на канадські товари, які теж відповідають умовам цієї торгової угоди. Зараз мита проти Канади продовжують діяти.

Трамп також подякував президентці Мексики, що та допомагає йому боротися з нелегальною міграцією і контрабандою фентанілу на кордоні.