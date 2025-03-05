The Telegraph: Прем’єр Британії схилив Зеленського до примирення з Трампом

Очільник британського уряду Кір Стармер переконав Володимира Зеленського «простягнути оливкову гілку» президенту США Дональду Трампу після суперечки в Овальному кабінеті.

Про це повідомляє The Telegraph.

Як пише медіа, 4 березня Стармер поговорив із Зеленським, аби донести до нього «жорстку правду». Він дав поради, що має почути Трамп, перш ніж поновляться переговори.

Незабаром після спілкування президент України оприлюднив звернення, в якому підтримав «сильне лідерство» американського президента. Зеленський висловив вдячність за військову допомогу Києву і додав, що йому «прикро» через те, що зустріч з Трампом пройшла не за планом.

Пропозиція українського президента стосовно перемирʼя надійшла менш ніж за добу після повідомлень про те, що США нібито призупинили надання військової допомоги Україні. Стармер розмовляв телефоном з Трампом 3 березня.

Джерело в уряді каже, що у вівторок британські чиновники вели перемовини зі США «цілий день на різних рівнях», намагаючись сприяти вирішенню конфлікту із Зеленським. «Йдеться не лише про дзвінки. Це здебільшого одна безперервна розмова», — каже анонімний співрозмовник видання.

Лондон занепокоєний, що повідомлення Зеленського може виявитися недостатньо, оскільки позиція Вашингтону стає жорсткішою, пише The Telegraph.

Суперечка Трампа і Зеленського

Під час зустрічі в Білому домі 28 лютого Зеленський і Трамп почали сперечатися і перейшли на підвищений тон під час розмови. Усе почалося зі слів українського президента про необхідність надати Україні гарантії безпеки й активно включити Київ у переговорний процес.

Після цього журналісти залишили зустріч, а згодом стало відомо, що президент України достроково покинув Білий дім. Трамп заявив, що президент України не готовий до миру. Угоду про українські корисні копалини держави не підписали.

Після цього адміністрація США заявила, що Зеленський має вибачитись за свою поведінку перед Трампом. Публічно про американсько-українські контакти після 28 лютого не повідомляли.