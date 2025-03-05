Трамп не оголосив про зупинку військової допомоги Україні. Каже, що отримав листа від Зеленського

Президент США Дональд Трамп не оголосив про зупинку військової допомоги Україні, вперше виступаючи в Конгресі 5 березня. За його словами, він отримав «важливого листа» від Володимира Зеленського.
«У листі йдеться: «Україна готова сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити міцний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці», — розповів Трамп.
Американський президент наголосив, що цінує готовність Києва підписати угоду про корисні копалини. Водночас він «отримує серйозні сигнали» й від Росії, що вона готова до миру. Дональд Трамп додав, що він «невтомно працює», щоб покласти край війні.
- Газета NYT писала, що Адміністрація Трампа може припинити всю військову підтримку Києва, включно з обміном розвідувальними даними й навчанням українських військових.
- Як повідомляло видання Bloomberg із посиланням на джерела, президент США наказав призупинити всю військову допомогу Україні, включно з тією, яка вже в дорозі або перебуває на транзитних майданчиках у Польщі.
- Пізніше премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що Сполучені Штати зупинили поставки військової допомоги Києву через польський кордон.