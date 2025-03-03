Верховна Рада України звернулась до Трампа й наголосила на необхідності подальшого партнерства

На сайті Верховної Ради увечері 3 березня опублікували звернення до президента США Дональда Трампа, Конгресу та всього американського народу. У листі подякували за підтримку Америки та наголосили на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства.

У листі наголошують, що «український народ прагне миру, як ніхто інший у світі». Тож Рада вітає початок переговорного процесу, який ініціював Трамп, і вважає, що він і Штати відіграватимуть «вирішальну роль» у припиненні війни в Україні.

«Наразі ця підтримка є як ніколи важливою для українського народу та Сил безпеки і оборони України, а також для забезпечення безпеки та стабільності на всьому європейському континенті», — зазначають у зверненні.

Крім того, Рада наголосила на важливості розвитку стратегічного партнерства України зі США. Зокрема, у використанні українських корисних копалин.

Що передувало

Під час зустрічі у Білому домі 28 лютого Зеленський і Трамп почали сперечатися і перейшли на підвищений тон під час розмови. Усе почалося зі слів українського президента про необхідність надати Україні гарантії безпеки й активно включити Київ у переговорний процес.

«Ви не маєте права нам вказувати, що робити», — сказав Зеленський.

Трамп почав говорити про зруйновані українські міста і нестачу чоловіків в Україні. На що Зеленський відповів, щоб американський лідер приїхав в Україну і перевірив.

«Ви маєте бути вдячними. У вас немає карт на руках», — сказав Трамп і вкотре нагадав, що США нібито дали Україні $350 мільйонів допомоги. Президент України відповів, що «приїхав сюди не грати в карти».

Після цього журналісти залишили зустріч, а згодом стало відомо, що президент України достроково покинув Білий дім, Трамп заявив, що президент України не готовий до миру. Угоду про українські корисні копалини країни не підписали.

Після цього адміністрація США заявляє, що Зеленський має вибачитись за свою поведінку перед Трампом. Публічно про американсько-українські контакти після 28 лютого не повідомляли.

Увечері 3 березня Трамп заявив, що не вважає угоду про корисні копалини з Україною «мертвою», тому що вона гарна для США. Однак додав, що президент Зеленський має бути «більш вдячним».